بعد انقطاع 12 ساعة.. عودة مياه الشرب لمدينة نصر ومصر الجديدة وعين شمس

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1200 مم أمام سور الكلية الحربية بشارع عبد الحميد بدوي، وجاري ضخ المياه للمناطق المتضررة وهى عين شمس ومصر الجديدة ومدينة نصر والحي العاشر، بعد انقطاع لمدة 12 ساعة.

الدفع بالمعدات

وقالت شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه جرى الدفع بكل المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد، تحت إشراف ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

40 عام عمر خط عبد الحميد بدوى

وأوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس شركة مياه الشرب، أن هذا الخط تم إنشاؤه منذ أكثر من 40 عاماً وانتهى عمره الافتراضي، وقامت الشركة بوضع خطة عاجلة لإحلال وتجديد الخط في أسرع وقت ممكن، وإذ تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه لظروف قهرية خارجة عن إرادتها.