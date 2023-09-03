أخبار الذهب في أسبوع.. طرح المعدن الأصفر بالبورصة و1500 كيلو دخلت مصر

خلال الفترة الأخيرة ازداد الاهتمام بالذهب كوعاء ادخاري ذي قيمة وقدرة على حفظ قيمة المال، كما زاد الإقبال على معرفة الأحداث الأكثر تأثيرا في أسعاره وتحركاته لمتابعتها وتحديد أنسب وقت للشراء والبيع.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز الأحداث والأخبار التي شهدتها سوق الذهب محليا وأثرت فيه خلال الأسبوع الماضي الأخير من أغسطس الماضي.

طرح السبائك والجنيهات الذهب في البورصة السلعية الشهر الحالي

ومن أبرز الأخبار والأحداث خلال الأسبوع الماضي هي تصريح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة السلعية المصرية، والذي أشار فيه إلى أنه خلال شهر سبتمبر الحالي سيتم طرح للسبائك والجنيهات الذهب في البورصة السلعية، ولن يكون هناك طرح للمشغولات الذهبية، حيث تم عقد أكثر من 50 جلسة مع تجار الذهب للتنسيق والتشاور على إدراج الذهب في البورصة.

1500 كيلو ذهب دخلت مصر بدون جمارك مع العائدين من الخارج

وكان من أبرز الأحداث هو إعلان وزارة المالية أن إجمالي الذهب الذي دخل مصر بصحبة القادمين من الخارج بعد تطبيق قرار الإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم في 11 مايو الماضي وحتى آخر أغسطس، فوفق البيانات الرسمية بلغت كمية الذهب الذي دخل مصر خلال هذه الفترة بأكثر من 1500 كيلو جرام، وقد جاء قرار إعفاء الذهب من الجمارك والرسوم الأخرى عدا ضريبة القيمة المضافة، بهدف ضبط الأسواق وإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار، وتقليل الفجوة مع الأسعار العالمية، بعدما كانت قد شهدت ارتفاعات قياسية بسبب زيادة الطلب.

وقد شهدت أسعار الذهب المحلية انخفاضا كبيرا في الأسعار خلال الأسبوع الماضي، وذكر هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن هناك هبوطًا وتقلبات في أسعار الذهب في الوقت الراهن، في ظل حالة من التذبذب وعدم الاستقرار، وهو ما جاء نتيجة انخفاض الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية.