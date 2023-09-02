سبائك الذهب في مصر تبدأ من 747 جنيها.. أقل من سعر الجرام

تُعتبر السبائك الذهبية من أفضل القطع التي يرغب الكثيرون في اقتنائها ممن لديهم فائض مادي لحفظ قيمة المال لفترة طويلة، خاصةً وأنها تتميز بالعديد من المميزات، مقارنةً بالمشغولات الذهبية.

وفي الوقت الحالي، تشهد أسعار الذهب تراجعاً ملحوظاً، وهو ما يؤثر بالتالي على أسعارها في مصر ويجعلها تتراجع، وهي فرصة جيدة للشراء لمن يمتلك المال أو يريد حفظ قيمة أمواله عقب انتهاء الشهادات البنكية الخاصة به، وفق مؤسسة «جولد إيرا» لتداول الذهب.

لماذا انخفضت أسعار السبائك؟

شهدت أسعار سبائك الذهب انخفاضاً ملحوظاً في مصر، اليوم السبت، نتيجة تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال بدء التعاملات الأسبوعية في الصاغة، وكذلك الانخفاضات الكبيرة التي حدثت خلال الأسبوع الماضي.

ومع انخفاضات أسعار الذهب، يمكن لمن يرغب في شراء السبائك شراء سبيكة بسعر أقل من 750 جنيهاً، حيث سجلت السبيكة عيار 24، وزن 0.25 جرام، 747 جنيهاً للسبيكة، كما سجلت السبيكة وزن 0.50 حوالي 1384 جنيهاً.

السبيكة الجرام تسجل 2608 جنيهات

وسجلت سعر السبيكة عيار 24، وزن جرام واحد، حوالي 2608 جنيهات للسبيكة، وبلغ سعر السبيكة وزن 2.5 جرام، 6506 جنيهات، فيما سجلت السبيكة وزن 5 جرامات 13 ألفا و12 جنيهاً، وسجلت السبيكة وزن 10 جرامات، مبلغ 26 ألفا و25 جنيهاً، وتأتي أسعار السبائك بالمصنعية والدمغة.

ووصل سعر سبيكة الذهب وزن 50 جراماً إلى 130 ألفا و128 جنيهاً، وذلك بعد احتساب سعر المصنعية والدمغة.