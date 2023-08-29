تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر.. «اعرف بكام النهارده»

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، تراجعاً ملحوظاً وذلك تزامناً مع انخفاض أسعار الذهب اليوم خلال تعاملات الظهيرة بنحو 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بدون ضريبة ومصنعية وذلك وفقاً لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء والتي جاءت كما يلي:

أسعار سبائك الذهب في مصر

- يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم الثلاثاء 13174 جنيها.

- تسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 262972 جنيها.

- كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10 جرامات في محلات الصاغة 26348 جنيها.

- ويبلغ سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 نحو 131486 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جراماً

- فيما يصل سعر سبيكة الذهب 20 جراماً نحو 52615 جنيها.

- أما سعر سبيكة الذهب 5.35 جرام عيار 24 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة تبلغ 14201 جنيهات.

- وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 10.35 جرام تسجل الآن 27466 جنيها.

- ويبلغ سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام 81816 جنيها.