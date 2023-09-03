عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تأزم الوضع الاقتصادي في أمريكا والصين يهدد الأسواق الناشئة»، حيث هرع المستثمرون للتخلص من الأصول في مختلف أنحاء العالم النامي بعد الرفع المتكرر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي سجل مستويات قياسية في أقوى اقتصاد على مستوى العالم.

وعلى الرغم من تهدئة الفيدرالي دورة التشديد النقدي وتثبيته لأسعار الفائدة في يونيو الماضي، فقد ألمح إلى رفعها في وقت لاحق من العام الجاري، إذ لم يتباطأ الاقتصاد الأمريكي بما يكفي للحفاظ على انخفاض التضخم.

معدلات الفائدة في أمريكا

وذكر التقرير، أن هناك شعورا متناميا بين المستثمرين بأن معدلات الفائدة في أمريكا ستظل مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وقد يستغرق الأمرُ بعض الوقت قبل أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ويضعف الدولار وينتعش التصنيع، ما يزيد التردد بخصوص الاستثمار في الأسواق الناشئة.