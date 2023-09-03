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الجنيه الذهب يواصل الخسائر.. بكم سعره اليوم؟

كتب:

وليد عبد السلام
12:16 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
جنيه ذهب

جنيه ذهب

شهد سعر الجنيه الذهب تراجعا ملحوظا على مدار الأسبوع الماضي، ليسجل خسائر بنحو 560 جنيهًا، بعد أن تراجع سعر الجنيه الذهب ليسجل اليوم الأحد 17 ألفا و720 جنيها، مقارنة مع 18 ألفا و280 جنيها، سعر الجنيه 24 أغسطس 2023، وفق بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وترصد السطور التالية، حجم خسائر سعر الجنيه الذهب على مدار الأسبوع الماضي.

خسائر الجنيه الذهب في أسبوع

سجل سعر الجنيه الذهب خسائر نحو 560 جنيهًا الأسبوع الماضي، بعد أن تراجع سعر الجنيه ليسجل اليوم 17 ألفا و270 ألف جنيه، مقارنة مع 18 ألفا و280 جنيها سعر الجنيه في 24 أغسطس 2023، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 2215 جنيها للشراء، قبل احتساب سعر الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد في بداية التعاملات 2531 جنيها للشراء.

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بقلم وليد عبد السلام