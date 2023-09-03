وزير الرياضة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراة بجامعة بنها

شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في لجنة المناقشة والحكم لمنح الباحث عبدالله مصطفى الكحيلي درجة الدكتوراة في التربية الرياضية، حيث تم مناقشة الدراسة المعدة لهذا الغرض بعنوان «نموذج للاستثمار بمركز التنمية الشبابية والرياضية بجامعة بنها»، والتي جرى مناقشتها في قاعة المؤتمرات بكلية الهندسة بشبرا.

وزير الرياضة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أستاذ الإدارة الرياضية والترويح بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، مناقشا، والدكتور نبيل خليل ندا، العميد الأسبق لكلية التربية الرياضية بجامعة بنها، رئيسا ومناقشا، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها.

وتكونت لجنة الإشراف من الدكتور يحيى فكري محروس أستاذ الإدارة المتفرغ بجامعة طنطا، والدكتور هاني زكريا، أستاذ الاختبارات والمقاييس ووكيل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع وشؤون البيئة بجامعة بنها، مشرفا، والدكتور محمد النجار بقسم الإدارة الرياضية بجامعة بنها، مشرفا، حيث جرى منح الباحث درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الرياضية للباحث.

الرؤية العامة للاستثمار بمراكز التنمية الشبابية

وتناول وزير الشباب والرياضة خلال مناقشة دراسة الباحث، الرؤية العامة للاستثمار بمراكز التنمية الشبابية، مشيرا أن الوزارة نجحت في تحويل عدد كبير من مراكز الشباب إلى مراكز تنمية شبابية على مستوى عالٍ من المنشآت المختلفة.

نادي رياضي اجتماعي بمركز التنمية الشبابية بجامعة بنها

وأكد الوزير خلال كلمته، أنه يجب في جامعة بنها العمل على إشهار نادي رياضي واجتماعي وثقافي للجامعة على أرض مركز التنمية الشبابية بالجامعة، بحيث يمكن من خلاله إتاحة الأنشطة التي تخدم المجتمع والعاملين بالجامعة ويكون نواة لنشاط رياضي كبير تحت رعاية الوزارة والجامعة، موجها الشكر للباحث ولجنة الإشراف.

وكان الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث عبدالله مصطفى الكحيلى بكلية التربية الرياضية ببنها.