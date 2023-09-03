ماذا قالت الصحف عن موافقة كلوب على رحيل صلاح؟.. «مو يودع الريدز»

أفردت الصحف السعودية والعالمية مساحات واسعة، للحديث عن مصير صفقة انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة، بعد موافقة مدربه الألماني يورجن كلوب، على الاستغناء عن خدماته ولكن بشروط، من أجل الحفاظ على عدم المساس بمشروعه داخل قلعة «أنفيلد».

العرض المالي يفرض رأيه

سلطت صحيفة «المدينة» السعودية، الضوء على التقارير الأخيرة التي أكدت اقتراب رحيل محمد صلاح عن ليفربول، بعد موافقة يورجن كلوب، ووقوع الإدارة في فخ إغراءات اتحاد جدة؛ للحصول على خدمات الفرعون المصري، خصوصًا أنّ اللاعب جاوز عامه الـ31، وتكرار مثل هذه العروض لن يكون مضمونًا بشكلٍ كبير في السنوات المقبلة.

الصحيفة السعودية ترى أن إدارة ليفربول أدركت أنّها الفرصة الأخيرة قبل رفض العرض الضخم الذي يصعب تعويضه، والذي بلغ 2.3 مليون جنيه إسترليني أسبوعيًا للانتقال إلى الدوري السعودي، وفقًا لجريدة المدينة السعودية، وتابعت: «صلاح متحدث باللغة العربية ومسلم متدين، الأمر الذي سيقربه بشكل أكبر من الوجود في الدوري السعودي».

صلاح في جدة بعد لقاء أستون فيلا

تصريحات يورجن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي، التي حسم بها موقف محمد صلاح من الانتقال إلى اتحاد جدة، بالرفض التام لفكرة الاستغناء عنه، لم تكن كافية لإيقاف التكهنات، إذ أكد إعلامي سعودي عبر قنوات الرياضة السعودية، أن الفرعون المصري سيكون في السعودية، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الخضوع للكشف الطبي، على أن يودع ليفربول بعد لقاء أستون فيلا، المقرر له في الرابعة عصرًا.

مطالب لصلاح بالخروج عن صمته

صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أبرزت تصريحات داني ميرفي أسطورة ليفربول، التي أكد خلالها أن النادي سيتأثر برحيل محمد صلاح المرتقب، مطالبًا إياه بالخروج ووضع حدًا للأحاديث التي تكاثرت بشكل كبير في الساعات الماضية: «على محمد صلاح أن يخرج ويضع حدًا للشائعات، في ظل حالة الخوف التي انتابت جماهير الريدز، خصوصًا أنّ سوق الانتقالات في السعودية لن تغلق حتى يوم الخميس، ما يعني استمرار إمكانية ابتعاده عن الفريق الإنجليزي».

اتصالات ليفربول واتحاد جدة لم تنقطع

صحيفة «ذا أثليتيك»، أشارت إلى أنّ الاتصالات بين اتحاد جدة وليفربول لا تزال جارية، حتى بعد رفض العرض الأخير، لكن النادي يواصل المحاولات لضم اللاعب قبل إغلاق الميركاتو السعودي: «اتحاد جدة يستعد لتقديم عرضه الأخير لضم محمد صلاح، خصوصًا أن المكالمات لا تزال قائمة بين مسؤولي اتحاد جدة ومايك جوردون مدير ليفربول الرياضي».