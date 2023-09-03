بدء أعمال الكشف الطبي بجامعة بنها 2023.. 16 عيادة تستقبل الطلاب الجدد

أجرى الدكتور تامر سمير ، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم، جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال الكشف الطبي بالجامعة للطلاب الجدد بكليات العلوم والهندسة والآداب والتربية، وذلك بحضور عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور شريف المهدي مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، وعلاء مجدي منسق عام الكشف الطبي.

الكشف الطبي في جامعة بنها 2023 للطلاب الجدد

واطمأن الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، خلال جولته، على إجراءات الكشف الطبي في جامعة بنها 2023 للطلاب المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجديد.

إجراءات الكشف الطبي جامعة بنها 2023

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولته، بالتزام القائمين على إجراءات الكشف الطبي بجامعة بنها 2023، وتوفير كافة التسهيلات وسبل الراحة للطلاب، حيث تم توفير أماكن انتظار لهم مع رفع درجة الاستعدادات القصوى بالعيادات لاستقبال الطلاب.

16 عيادة لإجراء الكشف الطبي بجامعة بنها

وأكد الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم تجهيز 16 عيادة طبية على مستوى جامعة بنها لاستقبال الطلاب الجدد، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، حيث تم تجهيزها وتزويدها بجميع التخصصات والكوادر الطبية لإجراء الكشف وعمل التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، كالتالي:

العيادة الطبية بكلية تجارة

العيادة الطبية بكلية الآداب

العيادة الطبية بكلية العلوم

العيادة الطبية بكلية التربية النوعية

العيادة الطبية بكلية التربية

العيادة الطبية بكلية العلاج الطبيعي

العيادة الطبية بكلية الهندسة ببنها

العيادة الطبية بكلية التمريض

العيادة الطبية بكلية التمريض

العيادة الطبية بكلية الحقوق

العيادة الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

العيادة الطبية بكلية الفنون التطبيقية

العيادة الطبية بكلية التربية الرياضية

العيادة الطبية بكلية الطب البيطري

العيادة الطبية بكلية الزراعة

العيادة الطبية بكلية الهندسة بشبرا

وأكد مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، في بيان، أنه للتسجيل وإجراء الكشف الطبي جامعة بنها 2023 للطلاب الجدد يتم التسجيل عبر الرابط التالي من هـنـا.