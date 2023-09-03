ختام مبهر لأولى دورات مهرجان العلمين.. الريادة مصرية دائما

ليلة مليئة بأجواء السعادة والبهجة رفعت لافتة «كامل العدد»، وجود الجمهور بأعداد كبيرة من جميع الجنسيات والأعمار، مودعين الدورة الأولى من مهرجان العلمين الذي أقيم تحت شعار «العالم علمين»، وتضمّن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية والرياضية والأنشطة الترفيهية.

«شارموفرز» وحفله بمهرجان العلمين

وفى ليلة «ختامها مسك»، قادت فرقة شارموفرز، التي تأسّست عام 2012 وانطلقت بسرعة الصاروخ، الجزء الأول من حفل الختام، إذ بدأوا فقرتهم الغنائية بأغنية «سمعت أنك حزينة»، ثم أغنية «إيزى مانى، وديفا وخمسة سنتى» وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وأهدى أحمد بهاء مؤسس الفرقة، أغنية «حوا» لكل فتاة وسيدة مصرية، بمناسبة اليوم العالمى للمرأة، معربا عن سعادته باختتام الفرقة لفعاليات المهرجان، موجّهاً الشكر للشركة المتحدة على جهدها الكبير فى هذا المهرجان الذى نتشرف به أمام العالم.

ومازح «بهاء» الجمهور قبل غناء أغنية «عاوز أبقى سنجل»، قائلاً: «كل واحد من الحضور حضر مع زوجته وخطيبته ياخد باله، قبل ما أغنى الأغنية، ودايماً باقول جيل الثلاثينات متعذب، أومال فى العشرينات عاملين إيه».

وظل الجمهور يردد معه الأغنيات فى حماس، واختتم حفله بأغنية «مفتقد الحبيبة»، ثم التقط الفريق صورة تذكارية مع الحضور، واستعرض شريف مدكور، مذيع حفل ختام الدورة الأولى، أبرز الفعاليات والحفلات الغنائية، موجّهاً الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على التنظيم والنجاح الاستثنائي للمهرجان وتوجيه عوائده لمؤسسة «حياة كريمة»، حيث قدمت الشركة عدداً من الفعاليات المهمة، وحرصت على تنظيم حفلات، وشارك خلالها كبار النجوم والنجمات من مصر والوطن العربى.

الشركة المتحدة ومهرجان العلمين

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العلمين حقّق نجاحاً مبهراً على جميع المستويات، ووجّهت الشكر إلى جميع أجهزة الدولة المعنية والمعاونة، بما تم تقديمه من تسهيلات، وسخّرت إمكانياتها لإقامة المهرجان بالشكل الذى يليق باسم مصر، كما وجّهت الشكر إلى الحكومة ممثلة فى وزارات «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة».