مدن سجلت أقل درجة حرارة اليوم الأحد.. العظمى وصلت لـ30

مع استمرار التحسن النسبي في حالة الطقس، سجل عددا من المدن فى الجمهورية، أقل درجة حرارة اليوم الأحد، ووصلت العظمى بها إلى 30 درجة مئوية، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

وسجلت مطروح والسلوم والعلمين، أقل درجة حرارة عظمى بـ30 درجة مئوية، والإسكندرية والعريش وبورسعيد ودمياط 31 درجة مئوية، فيما سجلت أقل درجة حرارة صغرى في كاترين 17 درجة مئوية، ومدينة نخل بشمال سيناء 19 درجة مئوية.

حالة الطقس

وعن حالة الطقس اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

فيما يسود طقس معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- العظمى القاهرة 33 المحسوسة 36.

- العظمى العاصمة الإدارية 33 المحسوسة 36.

- العظمى بنها 33 المحسوسة 36.

- العظمى دمنهور 33 المحسوسة 36.

- العظمى وادي النطرون 34 المحسوسة 37.

- العظمى كفر الشيخ 33 المحسوسة 36

- العظمى المنصورة 33 المحسوسة 36

- العظمى الزقازيق 34 المحسوسة 37

- العظمى شبين الكوم 33 المحسوسة 36

- العظمى طنطا 33 المحسوسة 36

- العظمى دمياط 31 المحسوسة 34

- العظمى بورسعيد 31 المحسوسة 34

- العظمى الإسماعيلية 35 المحسوسة 36

- العظمى السويس 35 المحسوسة 36

- العظمى العريش 31 المحسوسة 34

- العظمى رفح 30 المحسوسة 33

- العظمى رأس سدر 34 المحسوسة 37

- العظمى نخل 32 المحسوسة 34

- العظمى كاترين 32 المحسوسة 34

- العظمى الطور 33 المحسوسة 36

- العظمى طابا 32 المحسوسة 34

- العظمى شرم الشيخ 38 المحسوسة 41

- العظمى الإسكندرية 31 المحسوسة 34

- العظمى العلمين الجديدة 30 المحسوسة 33

- العظمى مطروح 30 المحسوسة 33

- العظمى السلوم 30المحسوسة 33

- العظمى سيوة 34 المحسوسة 36

- العظمى رأس غارب 38 المحسوسة 41

- العظمى الغردقة 38 المحسوسة 41

- العظمى سفاجا 37 المحسوسة 40

- العظمى مرسى علم 38 المحسوسة 41

- العظمى شلاتين 39 المحسوسة 42

- العظمى حلايب 35 المحسوسة 38

- العظمى أبو رماد 35 المحسوسة 38

- العظمى رأس حدربة 36 المحسوسة 39

- العظمى الفيوم 35 المحسوسة 37

- العظمى بني سويف 34 المحسوسة 36

- العظمى المنيا 35 المحسوسة 37

- العظمى أسيوط 35 المحسوسة 37

- العظمى سوهاج 36 المحسوسة 38

- العظمى قنا 40 المحسوسة 41

- العظمى الأقصر 41 المحسوسة 42

- العظمى أسوان 41 المحسوسة 42

- العظمى الوادي الجديد 39 المحسوسة 40

- العظمى أبو سمبل 41 المحسوسة 42.