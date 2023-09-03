«الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة اليوم.. ونشاط نسبي للرياح

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، إذ تتحسن الأحوال الجوية، نتيجة التأثر بمنخفض جوي يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، وشدة الحرارة.

الأجواء حارة رطبة على الأجواء الشمالية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 33، كما أن الأجواء حارة رطبة على الأجواء الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وشديدة الحرارة على المحافظات الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال فترات النهار وخاصة الظهيرة.

نشاط نسبي في الرياح اليوم

وأشارت إلى وجود تحسن أكبر في درجات الحرارة خلال فترات المساء، مع غياب أشعة الشمس، ما يؤدى الى انخفاض درجات الحرارة، كما أن الأجواء معتدلة تماما في معظم المحافظات، لوجود نشاط نسبي للرياح تصل سرعتها ما بين 30 إلى 35 كيلو مترا.

وأوضحت أن نشاط الرياح يقلل نسب الرطوبة بشكل كبير، ما يؤدى إلى الإحساس بنسمات الهواء في فترات المساء وحتى الصباح الباكر.