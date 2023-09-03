«الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة الأربعاء المقبل (فيديو)

أكدت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة في فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكنها تؤدي إلى انخفاض طفيف جدًا في الرؤية الأفقية، وسرعان ما تتلاشى مع سطوع أشعة الشمس.

تحسن الأحوال الجوية مستمر حتى الثلاثاء المقبل

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني وهالة الحملاوي على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ تحسن الأحوال الجوية مستمر حتى الثلاثاء المقبل، ومع بداية الأربعاء سيؤثر علينا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إذ ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من يوم الأربعاء، ويستمر يوم الجمعة المقبل، ونبدأ نشعر بالأجواء شديدة الحرارة مرة أخرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنّ هناك ارتفاعات في قيم الحرارة لأننا ما زلنا في فصل الصيف الذي ينتهي رسميًا في 22 سبتمبر، وحتى هذا التاريخ سنظل مستمرين في التذبذب على مستوى قيم الحرارة ارتفاعًا وانخفاضًا، لكن مجمل شهر سبتمبر سيشهد تحسنًا في الأحوال الجوية واعتدالًا في الأحوال الجوية مقارنة بشهر أغسطس.