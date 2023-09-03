هيئة الأرصاد تكشف موعد الموجة الحارة.. والعظمى على القاهرة غدا 33

طقس اليوم حار نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفق ما أكدته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنّ الطقس يكون مستقرا لمدة 72 ساعة فقط، وتعود الموجة الحارة لتؤثر على جميع أنحاء البلاد بداية من الأربعاء المقبل.

الموجة الحارة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتعرض بداية من الأربعاء المقبل، لموجة حارة جديدة تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2-3 درجات على جميع الأنحاء، بسبب تأثير الرياح الشمالية الشرقية من الجزيرة العربية مع منخفض الهند الموسمي، وتأثير امتداد المرتفع الجوي القادم على سطح البحر المتوسط من طبقات الجو العليا، المحمل ببخار المياه، ما يزيد ارتفاع نسب الرطوبة والشعور بالحرارة الشديدة.

درجات الحرارة الاثنين 4-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 40 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 5-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء6-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 34 والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 والمحسوسة 41 درجة درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 37 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 42 درجة مئوية.