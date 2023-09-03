إعادة المحاكمة تقود متهما في خلية الزيتون الإرهابية إلى السجن 10 سنوات

عاقبت الدائرة الأولي إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، متهما في إعادة مُحاكمته بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية رقم 308 لسنة 2010 والمعروفة إعلاميا بـ«خلية الزيتون الإرهابية».

صدر الحكم برئاسة محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد، وبحضور أحمد مصطفى الأمين العام لمأمورية بدر.

وحسب ما جاء في أوراق القضية وما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة مع المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الزيتون»، وجهت لهم النيابة تهمة انضمامه لجماعة إرهابية، وذلك بما يخالف أحكام الدستور والقوانين.

الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين

وأضافت أوراق القضية أن المتهم انضم إلى الجماعة الإرهابية مع المتهمين الآخرين الذين سبق الحكم عليهم، منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.