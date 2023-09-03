انطلاق حملة «طوف وشوف» للترويج للسياحة الداخلية.. البداية من الإسكندرية

بدأت حملة «طوف وشوف» للترويج للسياحة الداخلية، عبر رحلات اليوم الواحد، والرحلات الممتدة من عروس البحر المتوسط مدينة الاسكندرية.

أولى حملات «طوف وشوف»

وأطلقت وزارة قطاع الأعمال العام، ممثلة في شركة مصر للسياحة، أولى رحلات «طوف وشوف» عبر رحلة لمدة يوم واحد لمحاربات السرطان في مؤسسة «بهية» لاكتشاف وعلاج مريضات سرطان الثدي.

«طوف وشوف» تسلط الضوء على أهداف الجمهورية الجديدة

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الوزارة بتنفيذ برنامج توعوي اجتماعي ثقافي متكامل في إطار الدور المجتمعي للشركات التابعة لها، والذي یستھدف تنمیة الوعي لدى المواطنین، وإلقاء الضوء على بعض مما قامت به الدولة خلال الثماني سنوات الأخيرة من مشروعات تطوير وتنمية وإعادة بناء فى شتى المجالات لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

وقال أحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، إن عشرات السيدات من محاربات سرطان الثدي في مؤسسة «بهية» زرن محافظة الإسكندرية، وتحديدًا المعمورة، والمنتزه، وفندق «رومانس»، التابع للشركة، وذلك في إطار المسئولية المجتمعية لوزارة قطاع الأعمال العام، مؤكدًا استمرار حملات «طوف وشوف» في الفترة المقبلة في عدد من محافظات الجمهورية.

هبة مجدي تشارك في حملة «طوف وشوف»

وأبدت ساندي عادل، مديرة الدعم النفسي والمتطوعين في مستشفى «بهية»، خالص الشكر والتقدير لوزارة قطاع الأعمال العام وشركة مصر للسياحة على استضافة محاربات سرطان الثدي في الإسكندرية، مؤكدة أهمية الدعم النفسي للمريضات أثناء رحلة العلاج.

حضر فعاليات إطلاق حملة «طوف وشوف»، اللواء عبدالفتاح صفوت، مستشار التسويق وتطوير الأعمال بالشركة القابضة للسياحة والفنادق، وأحمد العسقلاني، العضو المنتدب لشركة مصر للسياحة، والإذاعية إيناس جوهر، والفنانة هبة مجدي، والمرشدة السياحية اسما رؤوف، وعدد من محاربات سرطان الثدي في مؤسسة «بهية».