تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك، إذ يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.12 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 100.03 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السكور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30-8-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 99.96 جنيه للشراء و100.30 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.35 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- كما وصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي 100.37 جنيه بيعا و97.30 جنيه شراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

- ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم 100.03 جنيه للبيع و96.09 جنيه للشراء.