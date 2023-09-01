سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك.. يشهد استقرارا

أعلن الموقع الرسمي للبنوك المصرية ثبات سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك، إذ يسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.13 جنيه للشراء أما سعر البيع وصل إلى 100.19 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 1-9-2023 في البنوك والذي جاء كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- يسجل سعر الدينار الكويتي في بداية تعاملات اليوم داخل البنك المركزي المصري 99.13 جنيه للشراء و100.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

- يبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي 100.51 جنيه للبيع و98.09 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

- كما وصل سعر الدينار الكويتي داخل البنك التجاري الدولي إلى 100.51 جنيه للبيع، و97.30 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية

- ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك التنمية الصناعية اليوم 100.19 جنيه للبيع و96.09 جنيه للشراء.