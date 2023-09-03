المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية.. 4 أيام و56 جلسة حوارية

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تفاصيل المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، وقال في تقرير رسمي له، إن المؤتمر سيعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار 4 أيام متتالية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن يتناول 56 جلسة حوارية، يشارك بها 270 متحدثا من المصريين والأجانب.

المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان، من المقرر أن يتناول المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية، دور الهيئة العامة لمستشفيات التعليمية في تحسين صحة والتطور السكاني، واستكشاف التداخلات الفعالة من حيث التكلفة التي يمكن أن تحسن رعاية المرضى.

ولفت إلى أنه سيجري عرض إنجازات المعهد الوطني للتغذية في خدمة المجتمع والصحة العامة، بجلسة بعنوان 67 عاما من النجاح والتحدي.

جلسات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية

أضاف الدكتور حسام عبدالغفار، سيجري مناقشة فوائد الرضاعة الطبيعية الصحية والاقتصادية، وتحسين معدلات العمليات القيصرية في مصر، كما سيتناول محور آخر وهو أساليب التدريس المبتكرة لأخصائي الأشعة المبتدئين في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

وكشف عن أنه من المقرر أن يجري إطلاق حملة للصحة الإنجابية، تستهدف السيدات على مستوى محافظات الجمهورية.