انطلاق تنسيق الدبلومات الفنية 2023 اليوم.. التسجيل مستمر حتى 14 سبتمبر

تبدأ وزارة التعيلم العالي والبحث العلمي ممثلة في مكتب تنسيق الجامعات 2023، أعمال البدء في استقبال رغبات طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 وذلك وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك من خلال إتاحة التسجيل للرغبات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق حتى 14 من الشهر الجاري.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفقاً لتقرير صادر عنها، عددا من التعلميات المهمة بشأن نظام التنسيق الإلكتروني، أبرزها أن يقوم الطلاب بتسجيل رغباتهم باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم السري ومن خلال الضغط هنا، وأنه سيتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة الموضحة بالبيان.

تنسيق الجامعات 2023

وكشفت وزارة التعليم العالي، مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، على أن يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، حيث ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.