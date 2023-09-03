يتطلع الطلاب لمعرفة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات في المحافظات لتقديم الأوراق المطلوبة، سواء الدبلوم الصناعي أو التجاري أو الفندقي أو الزراعي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

وحددت وزارة التعليم العالي رابطا محددا من أجل التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات في المحافظات من هنا، إذ يجرى الدخول عليه وعمل الآتي:

- الدخول إلى موقع التنسيق الخاص في الوزارة.

- تحديد المؤهل الذي حصل عليه الطالب سواء الزراعي أو التجاري أو الفندقي أو الصناعي نظام الـ3 سنوات.

- يدخل الطالب رقم جلوسه والرقم السري المدون على استمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيانا تأكيديا باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح.

- يسجل الطالب الرغبات الخاصة به وفقًا للمتاح مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات

ويجري التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات في المحافظات بداية من 4 سبتمبر حتي يوم الخميس 14 سبتمبر لمدة أسبوعين وفقا لبيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتم التقديم في المعامل اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.