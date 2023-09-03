تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023.. وخطوات التسجيل

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب تسجيل الرغبات بموقع التنسيق الإلكتروني، وذلك لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2023، بداية من غد الاثنين 4 سبتمبر الجاري، من خلال أجهزة الحاسبات الشخصية، أو الذهاب إلى معامل التنسيق الموجودة داخل الجامعات.

وحددت وزارة التعليم العالي، خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023، والتى جاءت كالتالي:

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

- تحديد نوع المؤهل «صناعي»، وتحديد نظام (ثلاث سنوات أو خمس سنوات).

- تسجيل رقم جلوسه في الشهادة الحاصل عليها.

- كتابة الرقم السري الخاص به المدرج باستمارة النجاح.

- يظهر للطالب بيان تأكيدي باسمه الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح، وعليه تأكيد البيان بالضغط على مفتاح «نعم». ‌

- يحتفظ الطالب بالرقم السري الخاص به والمدون باستمارة النجاح، لتعديل رغباته في أي وقت وقبل إعلان النتيجة.

- يمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته.

تعليمات مهمة من وزارة التعليم العالي لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2023

وحرصت وزارة التعليم العالي، على نشر عدد من التعليمات المهمة لطلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2023، في بيان لها، وهي:

- متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة، وعليك اختيار رغباتك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك، يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.