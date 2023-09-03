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تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات.. ورابط تسجيل الرغبات

كتب:

منة عبده
02:13 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
معامل التنسيق.. صورة أرشيفية

معامل التنسيق.. صورة أرشيفية

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية»، على أن يستمر التسجيل حتى الخميس الموافق 14/ 9/ 2023.

موعد تسجيل الرغبات 

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن طالب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات يسجل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني بالدخول على هذا الرابط، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وأتاحت الوزارة إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، بمعامل الحاسبات داخل الجامعات المختلفة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

مزايا موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

- تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

- التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

- مراجعة التسجيلات مرة أخرى، وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.