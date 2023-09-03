تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات.. ورابط تسجيل الرغبات

يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية»، على أن يستمر التسجيل حتى الخميس الموافق 14/ 9/ 2023.

موعد تسجيل الرغبات

وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن طالب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات يسجل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني بالدخول على هذا الرابط، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري.

وأتاحت الوزارة إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، بمعامل الحاسبات داخل الجامعات المختلفة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

مزايا موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات

- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.

- تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.

- التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.

- مراجعة التسجيلات مرة أخرى، وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.

- إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.