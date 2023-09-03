تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات.. ورابط تسجيل الرغبات
كتب:
منة عبده
02:13 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
معامل التنسيق.. صورة أرشيفية
يستقبل موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الاثنين، رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، للحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات- دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية»، على أن يستمر التسجيل حتى الخميس الموافق 14/ 9/ 2023.
موعد تسجيل الرغبات
وأوضحت وزارة التعليم العالي، أن طالب الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات يسجل رغباته على موقع التنسيق الإلكتروني بالدخول على هذا الرابط، وإدخال رقم الجلوس والرقم السري.
وأتاحت الوزارة إمكانية تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات، بمعامل الحاسبات داخل الجامعات المختلفة، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.
مزايا موقع التنسيق الالكتروني لتسجيل الرغبات
- تسهل للطالب تحديد وتسجيل الرغبات بطريقة بسيطة ومريحة، ما يمنع حدوث أي أخطاء حيث يوجه الحاسب الطالب خلال عملية تسجيل الرغبات.
- تمكن الطالب من الحصول على نتيجة ترشيحه من موقع التنسيق على الإنترنت فور إعلان النتائج.
- التيسير على أولياء أمور الطلاب بدلاً من عناء ومشقة الانتقال من محافظة لأخرى لتقديم الأوراق.
- مراجعة التسجيلات مرة أخرى، وطباعتها بما يقلل من الأخطاء في إدخال البيانات.
- إمكانية تعديل الرغبات لعديد من المرات خلال فترة التنسيق الخاصة به حتى إغلاق الموقع.