«فرصة جيدة للشراء».. تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد

تراجعت أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة، لليوم التالي، حيث انخفضت الأسعار خلال تعاملات أمس، بعد أن شهدت الفترة الماضية استقرارا ملحوظا، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب في مصر

وأوضحت البيانات أنّ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات تبلغ اليوم 13 ألفا و55 جنيها، وسبيكة الذهب 100 جرام 260 ألفا و595 جنيها، وسبيكة الذهب 10 جرامات 26 ألفا و110 جنيهات، فيما يبلغ سعر سبيكة الذهب 50 جراما عيار 24 في محلات الصاغة 130 ألفا و298 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 20 جراما

ووصل سعر سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 اليوم الأحد 52 ألفا و139 جنيها، وسعر سبيكة الذهب 5.35 جرام 14 ألفا و73 جنيها، كما يبلغ سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 27 ألفا و220 جنيها، وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 31.1 جرام تبلغ 81 ألفا و76 جنيها، وعن سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام تباع في محلات الصاغة بـ81 ألفا و76 جنيها.