«الإنقاذ النهري» تنقذ طالبا سقط في النيل.. كان جالسا على سور كوبري الجامعة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ طالب كان يجلس على سور كوبري الجامعة وشعر بدوار وسقط في النيل بنطاق محافظة الجيزة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس قطاع الغرب، إخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث الجيزة، يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط أحد الأشخاص بنهر النيل من أعلى كوبري الجامعة وتم إنقاذه بمعرفة قوات الإنقاذ النهري السريع.

وعلى الفور انتقل المقدم هشام فتحي رئيس مباحث القسم، إلى مكان الواقعة وبالانتقال تم التقابل مع طالب 19 سنة وبمناقشته أفاد أنه كان يجلس أعلى سور كوبري الجامعة وشعر بدوار وسقط بالنيل ولا يوجد به أي إصابات ولا يتهم أحدا بشيء.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله العميد الدكتور حسن الدكروري مأمور القسم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.