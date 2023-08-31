تفاصيل الحالة المرورية في القاهرة الكبرى.. سيولة في الكورنيش وأعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني ولمياء حمدين، تفاصيل الحالة المرورية اليوم الخميس 31 أغسطس 2023.

وتشهد منطقة الكورنيش سيولة مرورية من منطقة المظلات في اتجاه وسط البلد، بالإضافة إلى الكورنيش للمتجه إلى المؤسسة.

كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر

وأشارت إلى وجود كثافات مرورية متقطعة أعلى كوبري أكتوبر للمتجه إلى منطقة العباسية حتى منطقة غمرة، وسيولة مرورية في اتجاه العباسية، كما توجد كثافات مرورية أخرى في الاتجاه العكسي الثاني لكوبري أكتوبر، ونفس الأمر للمتجه من ميدان التحرير وحتى مدينة نصر ومحور النصر وصولًا إلى المنصة.

كثافات متحركة في عباس العقاد والطيران

وظهرت كثافات متحركة في شارع عباس العقاد وشارع الطيران وصولا إلى الدائري، وفي شارع صلاح سالم توجد كثافات بالتزامن مع نزول الموظفين، وفي نفق الملك الصالح، فهناك كثافات مرورية نسبية، وكثافات حتى كوبري الروضة.