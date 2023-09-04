متاحة الآن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر موقع «الوطن»، لطلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بنسبة نجاح.

متاحة الآن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

يمكن الآن معرفة نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس عبر بوابة «الوطن»، مجانًا وحصريًا وبسرعة وبخطوات سهلة، قبل أي مكان أي مكان، بالدخول على رابط النتيجة وإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يحصل طلاب الصف الثالث الثانوي الدور الثاني على درجات النجاح في المادة أو المادتين الراسب بهما:

- درجة النجاح في مادة اللغة العربية.. 40 درجة.

- درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الأولى.. 25 درجة.

- درجة النجاح في مادة اللغة الأجنبية الثانية.. 20 درجة.

- درجة النجاح في المواد العلمية، التي تتضمن مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والعلوم البيئة.. 30 درجة.

- درجة النجاح في المواد الأدبية التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة والمنطق، علم النفس والاجتماع.. 30 درجة.

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

- درجة النجاح في مادة الرياضيات البحتة والتي تتضمن فروع الجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل.. 15 درجة.

- درجة النجاح في مادة الرياضيات التطبيقية..30 درجة لكل فرع «الديناميكا والاستاتيكا».

- درجة النجاح في مادة التربية الدينية.. 12.5 درجة.

- درجة النجاح في مادة التربية الوطنية.. 12.5 درجة.

- درجة النجاح في مادة الاقتصاد والإحصاء.. 25 درجة.