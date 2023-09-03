أسرار على سرير المرض.. ماذا قال الشاعر كريم العراقي في لقاء لم يذع؟ (فيديو)

رحيل هادئ يليق بإنسانيته التي تمتع بها، وظهرت في قصائده التي تغنت بها الأجيال، حفظها محبيه عن ظهر قلب، هو الشاعر كريم العراقي، الذي رحل عن عالمنا أمس الأول بشكل مفاجئ وصادم للعالم العربي، ونعاه عشرات الفنانين العرب، منهم صديقه الفنان كاظم الساهر، الذي غنى له أكثر من 100 أغنية.

قصة قصيدة «لا تَشْكُ للناس جُرْحًَا أَنْتَ صَاحِبُهُ» لكريم العراقي

«لا تَشْكُ للناس جُرْحًَا أَنْتَ صَاحِبُهُ، لا يُؤْلِمُ الجَرْحُ إلا مَن بِهِ ألَمُ».. كانت القصيدة الأشد وقعا على مسامع الجميع، إذ كتبها الشاعر الراحل كريم العراقي وهو على سرير المرض عقب إصابته بالسرطان، لكن اللعين لم يفجعه بقدر ما تحداه، خاصة في أيامه الأخير، حيث ألف مجموعة قصائد اسماها «على سرير الأمل»، وفق تصريحه لـ«غيث»، مقدم برنامج «قلبي اطمأن»، في حلقة لم تذع في رمضان الماضي.

أسرار كثيرة كشفها الشاعر الراحل كريم العراقي، في حلقته التي لم تذع في رمضان الماضي، وقرر فريق برنامج «قلبي اطمأن»، إذاعتها على موقع الفيدوهات الشهير «يوتيوب» قبل ساعات قليلة، لتحصد آلاف المشاهدات، لما لها من وقع إنساني، إذ تحدث الراحل عن أيامه مع المرض، وكيف أنه كتب الكثير من القصائد وهو على سرير المرض، وبيده «العلاج الكيماوي».

«وأنا في عز الألم تجيلي نوبة من نوبات الكتابة، وأنا مركب الكيماوي في إيدي، فكانت دايما الورقة أمامي والقلم بيدي ومحلول الكيماوي باليد الأخرى».. قالها الشاعر كريم العراقي لـ«غيث»، في حلقته التي كان مقررا إذاعتها في رمضان المقبل، مشيرا إلى أنه كان يستغل الساعات الطويلة أثناء تلقيه العلاج في الكتابة: «كنت بستغل الوقت الطويل ده والحقنة في جسمي وأكتب، كنت بتحدى المرض بالكتابة، وكنت بقول مخليش الكيماوي يخرب حياتي».

كريم العراقي كتب قصائد «على سرير الأمل» في المستشفى

تحدى الراحل كريم العراقي مرضه بكتابة العديد من القصائد، وفق حديثه: «الكتابة كانت بتهون عليا وبتصبرني، بجانب دعوات الناس اللي حاوطتني، ورب العلمين اللي عارف ما في قلوبنا، ولما اتعرض عليا أكتب لبرنامج قلبي اطمأن، قلت مش هعتذر، دا شيء إنساني ولازم أعبر بالأغاني دي حدود العالم، وكنت فخور لما كتبت الناس للناس، ودي الحاجة اللي هتقعد للناس، حسيت بخشوع وقلت هقترح على غيث إنه يقول كريم العراقي ينهض من سرير المرض بعد 4 سنوات، ليشارك في البرنامج، شايل أوراقي وعدتي وأقول أنا واحد من كادر البرنامج اللي نزل دموع الفرح والحزن سويا، بحب البرنامج وإني بقيت جزء منه عبر مرضي ومن سريري».

وردا على تساؤل ما هي رسالة الشاعر؟، قال كريم العراقي، إن رسالته إنسانية في المقام الأول: «الشاعر لازم يكون له رسايل عديدة، أولها حفاظك على أن تكون صادق مع نفسك، آمنت برسالتي وأنه لازم يكون الشعر يشبهني في سلوكي في كل شيء، كتبت القصائد التي تعبر عني، وأنا فخور بنجاحي، لإني وضعت أمام أشياء كثيرة وأنا في عز المرض ونجحت فيه، ووفقت في توصيل العديد من القصائد والأوبريت للناس، وأعمالي التي رافقت ألمي هي شفائي أكثر من الأدوية، وأنا في شوق لسماع هذه الحلقة».

وفاة الشاعر كريم العراقي

وثمن فريق عمل برنامج «قلبي اطمأن»، لقاءه مع كريم العراقي وموافقته على تصوير الحلقة التي لم تذع وهو على سرير المرض، حيث قال «غيث»: «أنا فخور وفريق العمل بتصوير هذه الحلقة رغم تعبك، لكن إنسانيتك فاقت الحدود».

وتوفي الشاعر كريم العراقي عن عمر ناهز 68 عاما فجر الجمعة الماضية، داخل أحد المستشفيات في مدينة أبو ظبي.