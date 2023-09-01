الباز ينعى كريم العراقي: أشعاره تجسد إحساس المرارة في سنين المنفى والغربة

نعى الإعلامي محمد الباز، الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ68 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.

كريم العراقي ارتبط مع الناس بأغاني كاظم الساهر

قال الباز، خلال تقديم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، إن الناس ارتبطت بـ كريم العراقي بأغانيه التي كتبها لكاظم الساهر، وماجدة الرومي، ولطيفة وعاصي الحلاني، وهو شاعر غنائي مرموق تجربته لم تنفصل عن أوجاع العراق، ويظهر فيها سنين المنفى والغربة، ورغبة العودة إلى البلد، لكنه غير قادر على العودة.

وأردف: «له أشعار تشعر فيها بإحساسه بالمرارة، بعدما تبدد وطنه، وكان شريك كاظم الساهر في دخوله الكبير لمصر، كتب له أغاني كثيرة جدًا، ومنها أغنية "طال الغياب"، كما أن كريم العراقي له كتاب مهم عن الأغاني وحكاياتها».

دخوله مصر مع كاظم الساهر

ولفت إلى أن كريم العراقي وكاظم كانا غير قادرين على الدخول إلى مصر، فكلم كاظم الساهر، وقال له قدرنا نحصل على موافقة للدخول لمصر، وإحياء حفلة، وكتب أغنية طال الغياب التي صافح بها كاظم الساهر جمهوره في مصر.