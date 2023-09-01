المخرجة خيرية المنصور تنعى كريم العراقي: كان قيمة أدبية وثقافية كبيرة

قالت خيرية المنصور، المخرجة العراقية، إن الشاعر الراحل كريم العراقي، كان كاتبا وشاعرا وسيناريست وكاتب مسرحيات، مشيرة إلى أنها جمعتها تجربة كبيرة معه، وهو فنان شامل، مؤكدة أنه كان قيمة أدبية وفكرية وثقافية كبيرة.

حاولت إقناعه بطرح دواوين مسموعة بصوته

أضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنها عملت كثيرا مع كريم العراقي في شبابها، منوهة بأنها أقنعت «كريم» بأن يطرح دواوين مسموعة بصوته، ولم يكن مقتنعا بالفكرة في البداية.

آخر مكالمة مع الشاعر الراحل

وتابعت: «آخر اتصال جمعني بالشاعر الراحل خلال فترة مرضه الأخيرة، وكنت وقتها بأمريكا، تحدثت معه على الفور».

ولفتت إلى أن كريم العراقي كتب لمعظم المطربين خاصة العراقيين، ومن أشهر أغانيه «جنة يا وطنا»، و«الشمس شمسي والعراق عراقي»