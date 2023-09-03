تفاصيل أغنية مي كساب الجديدة «الناس للناس» (صورة)

انتهت الفنانة مي كساب من تسجيل أغنية جديدة لها، وتُعد أولى الأعمال الفنية التي انتهت منها منذ وفاة والدها نهاية يوليو الماضي.

أغنية الفنانة مي كساب الجديدة تحمل اسم «الناس للناس»، لصالح «مستشفى الناس»، وهي من كلمات حازم حشاد، وألحان محمود صلاح، وتوزيع يوسف حسين، وجرى تسجيلها في «استوديو فيد باك».

مي كساب تُحيي ذكرى الأربعين لوفاة والدها

وكانت الفنانة مي كساب، أحيت ذكرى الأربعين لوفاة والدها قبل يومين، إذ كتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «40 يومًا عدو على فراقك يا حبيبي.. راضيه بقضاء ربنا لأن ده الخير ليك، لكن وحشني حضنك.. وحشني كلامنا مع بعض.. الله يرحمك، في الجنة ونعيمها بإذن الله، ويا رب قدرني أكون الابنة الصالحة لأبويا وأمي الله يرحمهم».