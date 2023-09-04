خصصت جريدة «الوطن» لينك سريع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس، لطلاب الصف الثالث الثانوي، الذين أدوا امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك بعد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

لينك سريع نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

ويستطيع طلاب الصف الثالث الثانوي الشعبتين العلمية والأدبية، الدخول على لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس الآن للحصول على النتيجة والدرجات والمجموع في أسرع وقت وقبل أي مكان مجاناً لتكون من أول المواقع التي تنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 دون أي مشاكل، والاستعلام عن نتيجة المواد التي أدي فيها الامتحانات.

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 تمت مراجعتها بدقة وعناية، مشيرا إلى أن التصحيح ورصد الدرجات تم إلكترونيا بالكنترول الرئيسي بالسادس من أكتوبر.

وأضافت وزارة التعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني بالاسم ورقم الجلوس، متاحة للطلاب على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ببوابة مركز المعلومات، والحصول على الدرجات في كل المواد والمجموع الكلي.