بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة من مأمور مركز وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر اسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وجاري تقديم الخدمات الطبية.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «إبراهيم م س»، 40 سنة، «أحمد .ال. م»، «زياد. م .ك»، 13 سنة، «عمار ه ال »، 16 سنة، «محمد .ا .ح »، 19 سنة، «عمر .أ. غ»، 17 سنة، «أحمد. ع. ي »، 18سنة، «أنس .م .أ»، 20 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.