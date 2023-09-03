النمسا تعلن عن اعتزامها منح الأوكرانيين إقامات طويلة المدى

أكد وزير الداخلية في حكومة النمسا، جيرهارد كارنر، اليوم الأحد، أن بلاده تعتزم تمديد وتسهيل الإقامات للأوكرانيين الفارين من الحرب بشكل طويل المدى.

فرض أشد العقوبات

كما توعد وزير الداخلية النمساوي، في تصريحات لوسائل إعلام محلية في فيينا، بأنه سيقوم بفرض عقوبات أشد على «ملصقات المناخ»، بسبب الأعمال العدوانية وقطع الطرق من جانب نشطاء المناخ.

حملة اعتقالات واسعة

وذكر الوزير أنه العام الجاري شهد إجراء 500 اعتقال، وتقديم 2300 بلاغ فيما يتعلق بحملات الملصقات، موضحاً أن مستوى العقوبة الحالي ليس رادعاً بما فيه الكفاية، ولذلك فإن التشديد في مناطق معينة أمر منطقي من وجهة نظر الشرطة.

ولفت الوزير إلى أن نشطاء المناخ المتطرفين هم مجرد واحدة من عدة مجموعات تستهدفها السلطات بشكل متزايد، ويشمل ذلك أيضاً المتطرفين الدينيين واليمينيين وأولئك الذين يرفضون قبول الدولة.