المحكمة الرياضية تهدد الزمالك بغرامة 100 مليون جنيه

تلقى نادي الزمالك خطابا من المحكمة الرياضية الدولية، يفيد بضرورة سداد القلعة البيضاء على وجه السرعة مبلغ 25 ألف فرانك، كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق السابق.

تهديد المحكمة الرياضية للزمالك بغرامة 3 ملايين يورو

وعلم «الوطن سبورت»، أن الإخطار الذي وصل نادي الزمالك قبل قليل، يفيد بضرورة سداد الرسوم قبل 15 سبتمبر الجاري، وحال عدم السداد، يسقط استئناف القلعة البيضاء، ووقتها يكون الأبيض مطالبا بسداد 3 ملايين يورو، ما يعادل 100 مليون جنيه مصري.

كواليس استئناف الزمالك على غرامة «بوطيب»

وكان نادي الزمالك، قد تقدم باستئناف على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بتغريم النادي لصالح اللاعب ما يقرب من 2 مليون يورو و680 ألف يورو.

وحرصت المحكمة الرياضية وقتها، على تلقي المستندات الجديدة كافة، التي قدمها الزمالك خلال جلسة الاستماع الأخيرة، كما جرى الاستماع إلى الشهود، على أن يجرى الفصل في القضية خلال المرحلة المقبلة.

يذكر أن القلعة البيضاء أثبتت في جلسة الاستماع الأخيرة، أن خالد بوطيب تغيب عن حضور التدريبات، وكان يتهرب من المشاركة في المباريات بداعي الإصابة، كما أنه حصل على كل مستحقاته المالية، على عكس ما يردده اللاعب ومحاميه، بأن إدارة النادي الأبيض رفضت علاجه.