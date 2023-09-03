أمير طعيمة يحتفل بوصول أغنية من «أول دقيقة» لـ400 مليون مشاهدة

احتفل الشاعر أمير طعيمة، عبر حسابة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» بتحقيق دويتو «من أول دقيقة»، الذي يجمع إليسا وسعد لمجرد 400 مليون مشاهدة على يوتيوب.

ونشر أمير طعيمة البوستر الدعائي معلقا: «من أول دقيقة 400 مليون مشاهدة على يوتيوب فقط، تحية من قلبي للجمهور الواعي».

أغنية من أول دقيقة لإليسا وسعد لمجرد

أغنية من أول دقيقة من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، تصدرت الأغنية التريند وقت طرحها في عدد من الدول العربية والأجنبية بعد ساعات من طرحها في 16 دولة عربية و17 أجنبية.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتقول كلمات أغنية «من أول دقيقة»:

بغير من عيني وأنا شايفك وده اللي وصلت ليه

لو اسمع اسمي بشفايفك بقولك كرريه

وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قـد إيه

ده من أول دقيقة حبك قلبي مال

عرفت بميت طريقة أغير حال بحال

بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال