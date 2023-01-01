محمود فوزي لـ مصطفى عمار: أغنية «من أول دقيقة» الأكثر استماعا في 2022

قال الكاتب الصحفي محمود فوزي، إن عام 2022 هو الأكثر إنتاجا على مستوى الأغاني مشيرًا إلى أن 99% من المطربين لهم إنتاح سواء كان ناجحا أم لا: «مفيش مطرب منزلوهش شغل، والسنة فيها غزارة إنتاجية، لكن مبقاش عندنا ألبومات، ولكنها ليست ناجحة بنسبة 100% في صناعة الأغاني لكنها أفضل من العامين الماضيين».

من أول دقيقة

وأوضح محمود فوزي أن أغنية إليسا وسعد لمجرد «من أول دقيقة» هي الأكثر استماعا في الوطن العربي.

وأضاف «فوزي»، خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن»، ويقدمه المذيع مصطفى عمار، والمذاع على راديو «on sport fm»: «الأغاني موجودة بغزارة ولكن التأثير ليس كبيرا مقارنة بالإنتاج، مثل عمرو دياب، أنتج أغاني رائعة وختم السنة بأغنيتين رائعتين، ولكنني أعتقد أن أغنية للي من الأفضل في عام 2022، إذ اتسمت بالجرأة، وتعاون منير مع أكرم حسني».

أغنية ستو أنا

فيما قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إن أغنية «ستو أنا» من أفضل أغاني العام، بالإضافة إلى أغنية «إيه اليوم الحلو ده» لأحمد سعد، وأغنية سعد لمجرد الحلق اللي عامل قلق: «الناس معجبة بأغاني سعد لمجرد ولما يطلع يتكلم او يعمل حفلة بيطالبوا بوقفه ودي حاجة غريبة جدا».