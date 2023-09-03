السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الشابو

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ج. م. .ج» عامل و«م. ص. ج» عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهمين وبحوزتهما 28 كيسا من الشابو

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 28 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقع، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.