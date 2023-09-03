رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الشابو

كتب:

فهد فكري بلوم
06:38 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
جنايات سوهاج

جنايات سوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، حكما يتضمن بمعاقبة المتهم «ج. م. .ج» عامل و«م. ص. ج» عامل، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز المنشاة.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة مفادها قيام المتهمين بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهمين وبحوزتهما 28 كيسا من الشابو

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهمين وبحوزتهما 28 كيسا من الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقع، وتمت إحالتهما إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.

اقرأ المزيد:

ما الحالات التي لا يجوز الطعن عليها أمام محكمة النقض؟.. قانوني يوضح

محكمة اتحادية تعلن 4 مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة ترامب

محكمة أمريكية تعلن موعد محاكمة ترامب بتهم منها محاولة تزوير الانتخابات

عاجل.. محكمة ولاية جورجيا تحدد 6 سبتمبر لمحاكمة ترامب

ناجي شحاتة: الإخوان اقتحموا محكمة جنوب القاهرة وخرجت في حماية الأمن
بقلم فهد فكري بلوم