السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لمتهم بالإتجار في المخدرات بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، حكمًا يتضمن بمعاقبة المتهم «ك. ا. م» عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وذلك لاتهامه بالإتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين وتعاطي الحشيش بدائرة مركز المنشاة جنوب سوهاج.

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج

صدر الحكم بمحكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشار محمد يوسف الليثي، والمستشار وئام سامي نجيب بأمانة سر سيد علي بكر.

قيام المتهم بالإتجار في الشابو

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2323 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالإتجار في الشابو وجوهر الميتامفيتامين.

القبض على المتهم وبحوزته مواد مخدرة

وعقب تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات، وتم القبض على المتهم وبحوزته 19 كيسا من مادة الشابو وجوهر الميتامفيتامين كانت معدة للبيع، كما تم ضبط عدد من جرامات الحشيش المخدر بقصد التعاطي وبمواجهته اعترف بالإتجار في المواد المخدراة وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتي أصدرت حكمها السابق.