تفاصيل زيارة وزير الخارجية الياباني لمصر غداً والمبادرة المنتظرة

أكد تاكادا كاتسونوبو، الوزير المفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية اليابانية في القاهرة، أهمية زيارة وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إلى مصر غداً الاثنين، كجزء من جولته في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشمل دولًا أخرى مثل الأردن والسعودية، وتستمر لمدة 8 أيام.

لقاء متوقع بين وزير الخارجية اليابان والمصري

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الياباني نظيره المصري سامح شكري، لإجراء مباحاثات ثنائية بين البلدين، غدا الاثنين، كما سيلتقي يوشيماسا، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول العربية، وقالت السفارة اليابانية، في إيجاز صحفي، عقد بمقر السفارة، أنه من المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الياباني الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية.

وتعتبر هذه الزيارة استكمالا للزيارة التاريخية التي أجراها رئيس الوزراء الياباني الياباني فوميو كيشيدا إلي مصر في أبريل الماضي، مما يعكس العلاقات القوية بين طوكيو والقاهرة.

أهم أهداف الزيارة

وقال الوزير المفوض لسفارة اليابان، تاكادا كاتسونوبو، إن الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط يشوبها التوتر، وأضاف تاكادا خلال الإيجاز الصحفي أن الزيارة التي تعد هامة للمنطقة العربية تأتي من أجل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وأكد، أن البيان الختامي للحوار السياسي العربي الياباني.

مصر أول دولة إفريقية في مستوى الشراكة الاستراتيجية مع اليابان

وأكد كاتسونوبو أن مصر هي أول دولة إفريقية تصل بها العلاقات والتعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية مع اليابان، وأشار إلى أنه خلال هذه الزيارة سيتم إطلاق الآلية الثلاثية للتعاون بين مصر واليابان، والأردن.

ويشارك الوزير الياباني في "الحوار السياسي الياباني العربي الثالث" مع وزراء الخارجية العرب لتعزيز التعاون الياباني العربي في مقر جامعة الدول العربية ومن المتوقع ان تناقش هذه النسخة العديد من الموضوعات الهامة على الأجندة الدولية مثل الحد من سباق التسلح، التغيرات المناخية، الامن الغذائي، أمن الطاقة وغيرها، وأيضا موضوعات مهمة على الأجندة الإقليمية مثل القضية الفلسطينية والمشكلات فى سوريا وليبيا واليمن والسودان

مبادرة دبلوماسية

كما سيطلق وزير الخارجية هاياشي مبادرة دبلوماسية جديدة مع اليابان ومصر والأردن بغرض ترسيخ السلام في المنطقة، بما في ذلك دعم التنمية الاقتصادية للفلسطينيين.

وأوضح كاتسونوبو أن وزير الخارجية سيشارك أيضًا في الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني في جامعة الدول العربية، حيث سوف تصدر هذه الدورة وثيقة ختامية تتناول مواضيع متعددة مثل مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة وقضايا اللاجئين، بالإضافة إلى الصراع العربي الإسرائيلي والأزمات في المنطقة العربية، علاوة على موضوعات هامة أخرى تتعلق بتغير المناخ المناخ وأمان الممرات المائية على الصعيدين العالمي والإقليمي، واحترام الأديان.

وأخيرًا، أشار تاكادا كاتسونوبو إلى أن زيارة وزير الخارجية ستركز أيضًا على متابعة نتائج زيارة رئيس الوزراء الياباني السابقة إلى مصر وتوسيع التعاون مع مصر والدول العربية في إطار الحوار العربي الياباني، مع التأكيد على أهمية هذه الزيارة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم، مثل الأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والأحداث في أوكرانيا.