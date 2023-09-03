رئيس «الشعب الديمقراطي»: الأحزاب السياسية صمام أمان للوطن وتعزز الاستقرار

أكد خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطي، أن جميع المشاركين بجلسة المحور السياسي ضمن جلسات الحوار الوطني، أجمعوا على أن قوة الأحزاب السياسية بمثابة قوة للوطن، قائلا: «الأحزاب صمام الأمن في الوطن، وتعزز الاستقرار»، موضحًا أن «الأحزاب السياسية تضم أشخاصًا يؤمنون بأفكار محددة، ولها برنامج ولائحة داخلية».

الأحزاب السياسية تساعد على تقدم البلاد

أضاف «فؤاد» خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، أن «الأحزاب السياسية تساعد على تقدم البلاد اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، عبر المشاركة الفعالة في المجالس النيابية»، مؤكدًا أن «تلك الأمور كافة، تعزز قوة الوطن».

القوى السياسية تجني الآن ثمار مقترحات الحوار الوطني

أوضح رئيس حزب الشعب الديمقراطي: «القوى السياسية تجني الآن ثمار مقترحات الحوار الوطني، التي رفعت مخرجاتها إلى رئيس الجمهورية، قائلًا إن «الدور جاء على الأحزاب السياسية لتجني ثمار دعوة الرئيس السيسي، التي أعطتها قبلة الحياة، بعد أن كادت تلفظ أنفاسها الاخيرة، وموضوع دمج الأحزاب يجب أن يكون حرية شخيصة للحزب»، لافتًا إلى أن «التعددية ليست ضررًا، وخاصة أن الدستور نص بشكل واضح عليها».