رابط تنسيق كليات الأزهر 2023.. اعرف طريقة التقديم 

أعلنت جامعة الأزهر بدء التقديم عبر رابط تنسيق كليات الأزهر 2023، من اليوم الأحد أمام طلاب الثانوية الأزهرية لبدء مرحلة تسجيل الرغبات إلكترونيا.

رابط تنسيق كليات الأزهر 2023

وأوضحت الجامعة أن رابط تنسيق كليات الأزهر 2023، سيتم إتاحته أمام الطلاب الجدد من الناجحين في الثانوية الأزهرية 2023 بالدور الأول، وليس من حق أي طالب آخر التسجيل في رغبات تنسيق الأزهر 2023.

ووفقا لجامعة الأزهر ستكون هناك رغبات جديدة في تنسيق كليات الأزهر 2023، عبر رابط تنسيق كليات الأزهر 2023 وهي كلية التمريض للبنات بدمياط، وتم افتتاح فصول لكلية التمريض للبنات بأسيوط، كما تم فتح شعبة الشريعة والقانون للبنات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج.

استمرار فتح موقع التنسيق حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني

وبدوره أكد الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول سيظل يعمل حتى اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من خلال رابط تنسيق كليات الأزهر 2023.

وعن الطلاب الناجحين في الدور الثاني، يكون متاحًا لهم تسجيل رغباتهم عقب اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكد نائب رئيس الجامعة أنه على الطلاب والطالبات التسجيل في رابط تنسيق كليات الأزهر 2023 من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية للاطلاع على الحدود الدنيا للقبول بكليات جامعة الأزهر للعام الدراسي الماضي؛ بهدف الاسترشاد بعد ذلك لكل طالب في تسجيل رغباته، داعيًا لأبنائه الطلاب والطالبات بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعه ورغبته، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.