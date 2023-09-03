نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر بالمحافظات، تشغل المئات من الطلاب وأولياء أمورهم في شتى أنحاء المحافظات، وذلك عقب قيام قطاع المعاهد الأزهرية بإتاحة التعرف عليها من خلال البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وذلك بعد انتهاء التقديم من جانب الطلاب وأولياء الأمور.

تنشر «الوطن» نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر بالمحافظات، وذلك في ضوء ما نقدمه من خدمات متواصلة ومتتالية لقرائها على مدار الساعة.

نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر بالمحافظات

وعن نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر، يستطيع الطالب الحصول عليها في الخطوات التالية:

الحصول على نتائج طعون الثانوية الأزهرية

يمكن للطالب الحصول على نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الرابط من هنـــــــا.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- عند الدخول على الرابط السابق لمعرفة نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 عبر بوابة الأزهر، ستظهر للطالب شاشة تطلب منه إدخال رقم الجلوس الخاص به.

- يجب أن يتحرى الدقة عند كتابة الرقمفي الخانة المخصصة له حتى تظهر له النتيجة الصحيحة.

- بعد الانتهاء من كتابة رقم الجلوس، يضغط الطالب على كلمة «بحث» لعرض النتيجة.

- نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 متاحة عبر بوابة الأزهر.

- أتاح الأزهر الشريف نتائج طعون الثانوية الأزهرية 2023 في بوابة الأزهر، وذلك من أجل التسهيل في عملية وصول الطلاب وأولياء أمورهم إلى النتيجة دون الحاجة للذهاب إلى المعاهد أو الإدارات.