النائب محمد إسماعيل: الأحزاب تواجه تحديا كبيرا بسبب أزمة التمويل

أكد النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات الحوار الوطني شهدت الحديث عن الديمقراطية الداخلية للأحزاب، وهذا الشأن من المعوقات التي تسبب ضعف التنظيمات الحزبية وعدم الاستقرار الحزبي داخليًا وعدم إتاحة الفرصة للشباب لتقلد المناصب.

هناك إشكالية توافق عليها معظم المتحدثين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، أن هناك إشكالية توافق عليها معظم المتحدثين المتواجدين في جلسة الحوار الوطني التي تم انعقادها اليوم الأحد وهي فكرة التمويل، خاصة مع نسب التضخم العالمية لمساعدة الأحزاب في التواصل جماهيريًا، مشيرا إلى ضعف آليات التمويل الذي يعد من أهم المعوقات التي تواجه الأحزاب السياسية حتى تقوم بنشاطها وتتواصل جماهيريا.

خروج أحزاب من المشهد السياسي بسبب التمويل

وأوضح أن الأحزاب المصرية تواجه تحديًا كبيرا في أزمة التمويل وقد يؤدي ببعضها للخروج من المشهد السياسي بالكلية، وكثرت الأعباء المالية على الأحزاب بصورة ملحوظة نتيجة نسب التضخم العالمية والتي أدت إلى ضعف الاتصال الجماهيري، ثالثا عدم وجود نص قانوني منظم لعملية الدمج والتحالفات بين الأحزاب السياسية.