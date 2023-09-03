المنسق العام للحوار الوطني: الإصلاح السياسي يجب مروره من بوابة حرية

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أنه جرى الإفراج خلال الفترة الماضية عن عدد من الصحفيين المحبوسين.

الإصلاح السياسي لا بد أن يمر من بوابة حرية الرأي

وأشار ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي، إلى أن الإصلاح السياسي لا بد أن يمر من بوابة حرية الرأي والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.

وأكد أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد في مرة تجاوزا من أي طرف من الأطراف، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد: «لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام المقبل، وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.

وأضاف: «أرى أن كل من لم يشترك في الحوار الوطني لأي سبب، ينتقد الحوار الوطني لأنه عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، الحوار الوطني جرى كما تجري اللقاءات والنقاشات الحرة.. لقد بلغنا الرشد».