رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المنسق العام للحوار الوطني: الإصلاح السياسي يجب مروره من بوابة حرية

كتب:

محمد يوسف ويسرا السيوني
07:16 م | الأحد 03 سبتمبر 2023
الحوار الوطني- أرشيفية

الحوار الوطني- أرشيفية

كشف الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، عن أنه جرى الإفراج خلال الفترة الماضية عن عدد من الصحفيين المحبوسين.

الإصلاح السياسي لا بد أن يمر من بوابة حرية الرأي 

وأشار ضياء رشوان، خلال كلمته بجلسة حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ضمن مناقشات المحور السياسي، إلى أن الإصلاح السياسي لا بد أن يمر من بوابة حرية الرأي والتعبير وهو ما حرصنا عليه منذ بداية الحوار الوطني سواء في الجلسات العلنية أو الخاصة.

وأكد أن جلسات الحوار الوطني رغم تعارض الآراء واختلافها لم تشهد في مرة تجاوزا من أي طرف من الأطراف، وهو الأمر الذي يؤكد أننا بلغنا الرشد: «لدينا استحقاق مهم للغاية نحو التطور الدستوري في هذا البلد مطلع العام المقبل، وهو يكمل ما بدأه الحوار الوطني من حريات.

وأضاف: «أرى أن كل من لم يشترك في الحوار الوطني لأي سبب، ينتقد الحوار الوطني لأنه عملية ناجحة بحرية المناقشات داخله، الحوار الوطني جرى كما تجري اللقاءات والنقاشات الحرة.. لقد بلغنا الرشد».

اقرأ المزيد:

عضو أمناء الحوار الوطني: قانون الأحزاب السياسية يضم 32 مادة موزعة على 3 فصول

«الوطن» تنشر توصيات ومقترحات لجنتي الأحزاب وحقوق الإنسان في الحوار الوطني

قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحوار الوطني أداة فاصلة في طريق تنمية الحياة الحزبية

مصطفى عمار: الحوار الوطني تناول جميع القضايا بشفافية وقدّم حلولا مهمة

ممثل «المصريين الأحرار» بجلسة الحوار الوطني يطالب بضوابط لتحالف الأحزاب

«تشريعية النواب» أمام الحوار الوطني: تعديل قانون الأحزاب ضرورة

إشادة برلمانية بعودة جلسات الحوار الوطني للانعقاد مجددا: مؤشرات مطمئنة

5 ملفات على طاولة جلسات «المحور السياسي» في الحوار الوطني اليوم
بقلم محمد يوسف ويسرا السيوني