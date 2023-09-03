برلماني: أدعو لإدخال تعديلات على قانون الأحزاب السياسية لتلائم التطورات الأخيرة بالمجتمع

أكد النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أهمية النقاشات التي دارت داخل لجنة الأحزاب السياسية اليوم، بمناقشة قانون الأحزاب، وتشجيع حرية الرأي والتعبير، تزامنا مع انطلاق جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني.

أبو هميلة: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي على دعوته للحوار الوطني

وأضاف «أبو هميلة» خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه يتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته لـ الحوار الوطني، الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق زخم اقتصادي وسياسي ومجتمعي في مصر ليخرج بتوصيات أكثر من رائعة.

قانون الأحزاب السياسية

تابع الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أنَّ المرحلة الأولى من الحوار الوطني، شهدت الخروج بتوصيات 13 لجنة جرى رفعها إلى الرئيس السيسي لاتخاذ التوجيه والإجراء المناسب لتفعيل هذه التوصيات، قائلاً: «اليوم ناقشنا في لجنة الأحزاب السياسية قانون الأحزاب وبالطبع قانون الأحزاب أجري عليه 9 تعديلات حتى الآن منذ صدوره في سبعينيات القرن الماضي والوضع تغير سياسياً في الوقت الحالي لنطالب ببعض التعديلات ليلائم التطور».