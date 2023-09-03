«أهمية الفقه الإسلامي ودوره في محاربة التطرف» لقاء توعوي لخريجي الأزهر بمطروح

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مساء اليوم، لقاء توعوي لرواد مسجد «القرية الحمراء»، في مدينة الحمام بمحافظة مطروح، تحت عنوان «أهمية الفقه الاسلامي ودوره في محاربة الغلو والتطرف».

أهمية الفقه الإسلامي لمواجهة التحديات

بدأ اللقاء فضيلة الشيخ إسلام سعودي الشامي، عضو المنظمة بمدينة الحمام، الذي أكد أهمية الفقه الإسلامي في حياة الأمة، لمواجهة التحديات والإشكاليات التي تعترضها، والتصدي للأفكار المتطرفة والمغلوطة، لأنه يتضمن مواقف وتوجيهات تعالج ما يهم واقع الناس الخاصة والعامة، وينظم حياة الفرد السلوكية والمجتمعية، كذلك يوضح حقوق الفرد وواجباته والتزامه بواجباته وخيره في حقوقه، لأن الواجبات التي عليه هي حقوق للآخرين.

التصدي للأفكار السامة

استعرض فضيلة الشيخ عاصم حماد، مدير إدارة وعظ الحمام، خلال الأمسية طرق التصدي للآراء الفقهية الشاذة والمغلوطة، وذلك بالتمسك بالعلوم الفقهية الإسلامية الصحيحة ودراستها، مع الاجتهاد الجماعي البناء المعاصر والمواكب للأحداث من غير تشدد، وعدم الإلتفات لما ينشر علي مواقع التواصل الإجتماعي أو تداوله، دون علم، حتى نقضي على أسباب التطرف، والانغلاق، والجمود، والتقليد الأعمى، وسوء الفهم، والوقوف عند حرفية النصّ، والتصدي لكل من يسول له نفسه من غير المؤهلين، وغير المتخصصين لنشر وبث أفكارهم السامة بين أفراد المجتمع.

الاستفسارات الفقهية

وجرى فتح باب النقاش والحوار مع الحضور والإجابة على كثير من الأسئلة والاستفسارات الفقهية.