رئيس «مطروح الأزهرية»: تسليم الكتب للطلبة قبل العام الدراسي الجديد

عقد الشيخ عبد العظيم سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعا مع مديري المراحل التعليمية وموجهي العموم ، وذلك في إطار الاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد 2024/2023.

وأكد رئيس الإدارة المركزية الإجتماع، حرص المنطقة على العمل يداً بيد كفريق عمل واحد لتحقيق الهدف المنشود، لتكون منطقة مطروح الأزهرية الأفضل والأميز بين مناطق الجمهورية.

المعوقات التي تعرقل العملية التعليمية

وناقش الاجتماع اهم المعوقات والمشكلات التي يمكن أن تعرقل العملية التعليمية، وضرورة متابعة تسليم الكتب لكل المراحل التعليمية قبل بدء العام الدراسيّ الجديد، والتأكد أيضًا من جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب؛ من حيث استقرار المعلمين وتنفيذ نشرات النقل والندب لسد العجز، والانتهاء من جميع أعمال الصيانة، مع ضرورة تفعيل دور الأنشطة التعليمية والتربوية بالمعاهد كعامل رئيس في جذب الطلاب.

حصر المخالفات والسلبيات بالمعاهد الأزهرية

كما طالب رئيس المنطقة الأزهرية مدير الأمن بالمنطقة ببيان بالعمل على توفير المعلومات والإرشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والسلامة بالمعاهد والادارات التعليمية، مشددًا علي ضرورة المرور على «النوبتجيات» بالمعاهد؛ لحصر المخالفات والسلبيات، والتأكد من عدم تواجد باعة جائلين داخل المعاهد أو أمام البوابة.

توفير بيئة تعليمية وتربوية للطلاب

وحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الجميع علي ضرورة التكاتف والتعاون مع كافة الإدارات لحل المشاكل ميدانيا وتهيئة الأجواء والظروف، لتوفير بيئة تعليمية وتربوية مناسبة.