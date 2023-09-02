علاج 459 ألف مريض في العيادات الخارجية بمستشفيات مطروح خلال 6 أشهر

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جهود الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح وزائريها والعمل على تحسينها وتيسير مزيد من الإجراءات لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وشهدت مستشفيات مديرية الصحة بمطروح خلال الفترة من يناير وحتى يوليو 2023 نسب تردد مرتفعة سواء بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات الجراحية وغيرها.

الخدمات والفحوصات الطبية لأهالي مطروح

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن أعداد التحاليل والفحوصات الطبية المختلفة للمواطنين جاءت كالتالي:

- العيادات الخارجية 459238 حالة.

- الاستقبال والطوارئ 254233 حالة.

- الأقسام الداخلية 17647 حالة.

- العنايات المركزة 1509 حالات.

- حالات الحضانات 1309 حالات.

- العمليات الجراحية بالأقسام الداخلية 6546 حالة.

- العمليات بالاستقبال والطوارئ 4568 حالة.

- العمليات الصغرى بالعيادات الخارجية 7394 حالة.

- الولادات 4390 حالة.

- المناظير للجهاز الهضمي 142 حالة.

- جلسات الغسيل الكلوي 17750 جلسة.

- جلسات العلاج الكيماوي 715 جلسة.

- جلسات العلاج الطبيعي 31095 جلسة.

- المعامل 323029 فحص.

- الأشعة 83956 فحص.

تطوير أقسام المستشفيات

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفترة الأخيرة شهدت إنجازات جديدة لصحة مطروح، مع بذل أقصى جهد لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي وزائري مطروح وتوفير معظم التخصصات الطبية، حيث جرى استحداث قسم العلاج الطبيعي بمستشفى النجيلة المركزي ودخوله للخدمة تيسيرا على المرضى، وجار استحداث قسم آخر بمستشفى الضبعة المركزي، كما جرى تطوير القسم الداخلي بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بطاقة استيعابية 22 سريرا مجانيا، ودخوله للخدمة، وجار تجهيز قسم العناية المركزة بمستشفى الأطفال، حيث وصلت أعمال تنفيذه إلى 90%، تمهيدا لافتتاحه بطاقة استيعابية 8 أسرة.