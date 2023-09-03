فنون شعبية وموسيقى عربية لإحياء التراث القديم في مطروح (صور)

نظم فرع ثقافة مطروح حفلات عدة لإحياء التراث بمشاركة بعض فرق الفنون الشعبية من مختلف المحافظات، في ظل تفاعل جميع الحضور لحفلات الفرق القومية للفنون الشعبية، وفرق الموسيقى العربية، لإحياء الموروث الشعبي القديم.

الفنون الشعبية لإحياء تراث الأجداد

تراث البادية في مطروح وسيناء وموروث الصعيد الشعبي أحيته فرق الفنون الشعبية حسب محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، لـ«الوطن»، وقدّمت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية عدة عروض منها رقصة الفرح البدوي والسامر، والتي تعكس كيفية احتفالات القبائل بالعرس البدوي في الصحراء، وماذا ترتدي العروس والأغاني الشعبية؟

كما عرضت فرقة سيناء وفرقة البحيرة وفرقة ملوي بالمنيا تابلوهات متنوعة تعكس التراث القديم في بحري وقبلي، وتقدم الفن الأصيل الذي تسعي الهيئة العامة لقصور الثقافة لإحيائه، والحفاظ عليه من الاندثار، ونقله إلى الأجيال الجديدة.

الفرق الموسيقى العربية

ولم تقتصر ليالي الصيف في مرسي مطروح والتي يجري تنظيمها علي مسرح نادي مطروح الاجتماعي علي عروض الفنون الشعبية فقط، لكنها امتدت لتقديم الموسيقى العربية الراقية من خلال عدة فرق تشارك، خلال هذه الأيام، منها فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، وفرقة القاهرة للموسيقى العربية وفرقة الإسكندرية.